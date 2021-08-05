Священник, который по данным СМИ является брахманом высшей касты, вместе с тремя другими мужчинами попросил мать жертвы не сообщать об инциденте в полицию.

Изнасилование, убийство и насильственная кремация девятилетней девочки в индийской деревне Нангал вызвало всеобщее возмущение местных жителей.

Об этом сообщает издание India Today.

В воскресенье, 1 августа, девочка пошла набрать холодную воду в крематорий Старый Нангал.

"Когда она не вернулась в течение часа, я пошла ее искать. Я нашла ее в крематории. Она лежала на земле. Ее губы были синими, под носом была кровь, у нее были синяки на руках, а ее одежда была мокрой", - рассказала мать девочки BBC.

При этом священник, который по данным СМИ является брахманом высшей касты, вместе с тремя другими мужчинами попросил женщину не сообщать в полицию. Он припугнул ее тем, что правоохранители вскроют ее тело и разберут его на органы.

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Смерть девочки он объяснил матери тем, что она была поражена электрическим током, когда набирала воду. Поэтому он сразу настоял на немедленной кремации.

Спустя несколько часов, после принудительной кремации девочки, ее мать таки обратилась в полицию.

На место прибыли судмедэксперты, которые обнаружили, что от ребенка остались только лодыжка, некоторые части легких и сердце. Образцы были отправлены на исследование.

Родители девочки утверждают, что четыре работника крематория изнасиловали и убили ее. Мужчин уже задержали.

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Автор: Денис Прядко