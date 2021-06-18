Мужчину наградят за этот поступок.

В Индии лодочник спас девочку, которая плыла по реке Ганг в деревянном ящике.

Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Гуллу Чаудхари рассказал, что услышал детские крики. Он пошел к реке и нашел там ящик, в котором лежал завернутый в красный шарф ребенок. Ящик был украшен изображениями индуистских божеств.

Мужчина забрал девочку домой, откуда ее забрали в полицейский участок и в больницу. Позже ее передадут в приют. Чиновники выясняют, как ребенок оказался в реке.

Читайте такжеРодившая сразу 10 детей женщина скрывается от их отца - он не верит в существование малышейПолиция сообщила, что в коробке была натальная карта с временем и датой рождения ребенка.

Выяснилось, что малышке всего 21 день. Также было упомянуто ее имя - Ганга.

Главный министр Йоги Адитьянатх объявил, что лодочник получит дом и правительственные льготы за «несравненный пример человечности».

Отмечается, что в Индии женщины часто подвергаются социальной дискриминации, а девочки рассматриваются как финансовое бремя, особенно среди бедных общин. Нередки случаи, когда девочек убивают или бросают после рождения.

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Автор: Людмила Жерновская