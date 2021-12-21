Также в Вашингтоне убеждают, что готовы к "драматическим действиям" в случае продолжения российской агрессии.

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине дополнительную военную технику.

Об этом сообщила помощница госсекретаря США Карен Донфрид, сообщает журналист BuzzFeed Кристофер Миллер на странице в Twitter.

"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - сказала Донфрид во время разговора с журналистами.

Она добавила, что США готовы предоставить военную технику "сверх того, что было предоставлено Киеву ранее".

Читайте такжеГермания блокирует поставки оружия Украине через НАТО - Резников

Как сообщал УНИАН, с 2014 года Соединенные Штаты обязались выделить Украине более 2 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.

Проект бюджета США на 2022 год предполагает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности, на укрепление безопасности - 400 миллионов долларов.

Общий объем материально-технической помощи Вашингтона Украине в 2021 году составил более 130 миллионов долларов. Эти средства пошли на помощь украинской армии.