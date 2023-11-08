США привержены "поддерживать осторожный и конституционный подход к сохранению сильной демократии в военное время".

США понимают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проведение президентских выборов в марте 2024 года сейчас не является актуальным.

Как заявил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель, такая позиция соответствует Конституции Украины, "поэтому мы оставим на усмотрение украинцев возможность поделиться чем-либо по этому вопросу".

"Я думаю, важно помнить, что Украина находится в таком положении, поскольку Россия продолжает вести полномасштабную незаконную войну против Украины. Украина и ее народ борются за выживание", - сказал Патель.

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В контексте возможных выборов в Украине представитель Госдепа США также напомнил, что часть территории Украины является оккупированной, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а Россия не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре.

"В контексте выборов также важно помнить, что почти 20% территории Украины оккупировано, а десятки миллионов ее граждан вынуждены покинуть свои дома из-за проводимой Россией войны, многие из них находятся за пределами страны в качестве беженцев. Вдобавок ко всему, Россия продолжает ежедневные бомбардировки гражданской инфраструктуры по всей Украине", - сказал Патель.

Он добавил, что США заявляли украинской стороне о своем обязательстве не только поддерживать Украину в ее борьбе, но и о приверженности Вашингтона "поддерживать осторожный и конституционный подход к сохранению сильной демократии в военное время".

Выборы президента Украины 2024 - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной. Он добавил, что проведение предвыборной кампании во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам.

5 ноября нардеп Алексей Гончаренко ссылаясь на свои источники сообщил, что Зеленский якобы принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года. По словам нардепа, Офису президента было поручено начать подготовку к выборам.

6 ноября Зеленский заявил, что проводить сейчас выборы в Украине не актуально и подчеркнул, что во время войны безответственно "вбрасывать" эту тематику в общество.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года, так как весной следующего года подходит к концу пятилетний срок президентства Зеленского.

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