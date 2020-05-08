Немецкие депутаты предложили дифференцировать акцизы на табачные изделия - в зависимости от степени риска для здоровья

14 депутатов от фракции «Зеленых / Союз 90» внесли прошение к правительству Германии инициировать на уровне Европейского Союза изменения в основную директиву ЕС – 2011/64/EC – по налогообложению табачных изделий.

Об этом сообщается на сайте Бундестага.

Депутаты признали, что в последнее время электронные сигареты и системы нагревания табака становятся все более популярными в Германии. Депутаты обращают внимание и на риски вейпинга, в т.ч. для молодежи, и на возможности использования данных товаров со сниженным риском для снижения вреда от традиционного курения.

"Новые товары не безвредны. Но согласно имеющимся исследованиям, нагреватели табака и электронные сигареты не так вредны, как сигареты, поскольку стики в нагревателях табака и жидкость в электронных сигаретах не сжигаются, а лишь нагреваются, и полученный пар содержит меньше вредных веществ, чем сигаретный дым", – пишут депутаты Бундестага.

Депутаты заявляют, что именно налогообложение является наиболее эффективным механизмом борьбы с табачной зависимостью. В то же время, чтобы эффективно регулировать налоги на табачные изделия необходимо внести изменения в Директиву ЕС о налоге на табак, которая гармонизирует налогообложение табачных изделий в Евросоюзе.

Проблема в том, что система директивы не отвечает текущим и возможным будущим изменениям на рынке. На данный момент директива не включает в себя бездымные табачные изделия и не учитывает потенциальный риск продуктов, когда речь идет об уровне налогов – уверены немецкие депутаты.

Соответственно, депутаты предлагают разработать новый вариант директивы ЕС – с учетом потенциальных рисков для здоровья при употреблении в т. ч. альтернативных табачных изделий.

И, во-вторых, депутаты предлагают провести независимое долгосрочное исследование, в котором будут изучаться долгосрочные последствия для здоровья новых табачных изделий, а также регулирующие эффекты налогообложения для снижения курения.

Как ранее сообщалось, еще в 2018 году Еврокомиссия в Отчете для Совета ЕС рекомендовала членам Евросоюза облагать акцизом стики для нагревания табака в рамках категории «Другой табак для курения» - фиксированной суммой с каждого килограмма продукции.

Показательно, что все страны ЕС используют для систем нагревания табака меньшие или существенно меньшие ставки акциза по сравнению с сигаретами. К примеру, в Испании акцизы на стики для нагревания в 6 раз ниже акциза на сигареты, в Венгрии – в 3 раза ниже.