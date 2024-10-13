Отмечается, что в Северном и Балтийском морях заметили российские корабли-шпионы.

Немецкое элитное подразделение Федеральной полиции по борьбе с терроризмом GSG 9 будет охранять подводную инфраструктуру. В частности, речь идет о трубопроводах в Северном и Балтийском морях.

Издание Spiegel пишет, что соответствующее распоряжение поступило от федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер.

Отмечается, что чиновница решила, что GSG 9 в будущем разместит морскую оперативную группу на постоянной основе в Нойштадте в Шлезвиг-Гольштейне. Отсюда силы, специализирующиеся на контртеррористических операциях, смогут быстрее реагировать на кризисные ситуации.

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Сообщается, что опасность диверсий против инфраструктуры в Северном и Балтийском морях стала очевидной после атаки на "Северный поток". Полиция и вооруженные силы Германии уже некоторое время наблюдают, что десятки российских кораблей-шпионов, изучающих сеть трубопроводов и других подводных линий на дне Северного и Балтийского морей.

Морские подразделения GSG 9 имеют в своем распоряжении скоростные катера и специально обученных водолазов, которые могут действовать с кораблей Федеральной полиции.

Подрыв "Северного потока" - последние новости

Расследование взрыва на "Северном потоке" столкнуло лбами Польшу и Германию. Власти Польши не стали выполнять ордер на арест одного из предполагаемых членов команды, выданный немецкими властями в июне. Подозреваемый впоследствии уехал в Украину, что вызвало возмущение немецких правоохранителей.

В августе немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока", но в Берлине уверяют, что это не испортит отношения с Киевом.

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