Вера Юрова заявила, что Брюссель должен отреагировать.

Решение суда Польши о приоритетности национального законодательства над европейским несет угрозу Европейскому союзу. В Еврокомиссии призвали Брюссель отреагировать.

Об этом сообщает Reuters.

По словам вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, Европейский союз "начнет рушиться" из-за такого решения польского суда, потому что оно противоречит принципам Союза.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться", - заявила Юрова.

Читайте такжеПоляки разгромили участок полиции после смерти наркомана (фото)При это она указала, что Брюссель должен отреагировать на решение Конституционного суда Польши именно из-за угрозы развала ЕС.

Как ранее сообщал УНИАН, Конституционный суд Польши принял решение о признании национального законодательства над европейским. В результате в стране прошли массовые акции протеста. Митинги прошли в Варшаве, Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и других городах.

Люди скандировали: "Мы остаемся!", "Мы - Европа!", а в руках они держали флаги Польши и Европейского Союза.

Автор: Анастасия Горбачева