Наложение ареста на российские активы чревато непредвиденными последствиями, заявила глава Euroclear.

Конфискация замороженных активов РФ может привести к "непредвиденным последствиям", заявила главный исполнительный директор бельгийского центрального депозитария ценных бумаг Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов, Валери Урбен.

"Со стороны России всегда могут быть приняты контрмеры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки", - предупредила Урбен в интервью Bloomberg.

При этом она подчеркнула важность передачи не только активов, но и обязательств в случае их конфискации странами-членами ЕС, чтобы защитить Euroclear от последующих претензий со стороны России.

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"Мы видели случай с иранскими активами спустя 20 лет", - сказала Урбен. "Поэтому я думаю, что это не что-то теоретическое".

Замороженные активы РФ - новости

До сих пор ЕС использовал только прибыль, полученную от попавших под санкции российских активов, для оказания помощи Украине. Так, союзники Киева одобрили механизм, при котором прибыль используется для обеспечения пакета кредитов Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Ранее комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил, что блоку следует рассмотреть возможность принятия мер, выходящих за рамки замораживания активов, включая возможный их арест для компенсации Украине ущерба от вторжения России.

Перейти от замораживания российских активов к их конфискациитакже призывал ЕС министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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