Она не исключает, что могут быть какие-то провокации.

Украина понимала, что в Приднестровье есть российский контингет, поэтому имеется опасность и граница на этом участке надежно защищена. Об этом сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация остается под контролем Сил обороны. Что касается участка государственной границы с непризнанным Приднестровьем, то она надежно защищена, укреплена, ее оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и в течение всего этого времени обеспечивается не только силами Государственной пограничной службы, но и других подразделений Сил обороны", - сообщила она.

По ее словам, в Украине с самого начала осознавали, что это направление достаточно опасное в связи с наличием там российского контингента, поэтому контроль за этим участком был обострен с самого начала и держится на абсолютном контроле.

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"Сейчас мы можем сказать, что ничего больше, чем информационные вбросы, пока что это не несет. Тот контингент, который есть в Приднестровье, нами четко изучен. Мы знаем его концентрацию, внутренний и количественный состав и абсолютно понимаем как адекватно этому противодействовать. Мы готовы", - подчеркнула Гуменюк.

При этом добавила, что гражданское население должно понимать, что "угрозы критической этот контингент не несет". Гумеенюк не исключает, что могут быть провокационные вбросы, какие-то действия, типа стрельбы вблизи границы, обвинения о каких-то якобы действиях Украины в направлении этой границы.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

Вчера, 28 февраля, самопровозглашенные "власти" Приднестровья обратились к России за "защитой" в связи якобы с "экономической блокадой со стороны Молдовы". Соответствующую декларацию принял съезд депутатов непризнанной республики.

В городе Тирасполь, подконтрольном властям "Приднестровской молдавской республики", состоялся первый за 18 лет "съезд депутатов всех уровней". Власти Приднестровья называют его "коллегиальным совещательным органом", который созывается по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики.

В ходе выступлений депутатов разных уровней и министров "правительства" были озвучены претензии в адрес Молдовы и обвинения в том, что Кишинев ввел "экономическую блокаду" непризнанной республики, обложив поставки товаров дополнительными пошлинами.

По итогам съезда была принята декларация из 7 пунктов, в которой, среди прочего, содержится обращение к России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы.

Отмечалось, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России, а Россия участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе.

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