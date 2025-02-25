В частности, Франция и Германия затягивают принятие решения.

В Евросоюзе намерены предоставить Украине большой пакет военной помощи на 20 миллиардов евро. О широкой поддержке этой инициативы говорила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас.

Структура предложения базируется на валовом национальном доходе стран и призвана заставить государства-члены ЕС внести свою долю в денежном или натуральном эквиваленте. Однако есть страны, которые выступают против такого пути, пишет Politico.

Некоторые страны – в частности, Италия, Португалия и Испания – не соглашаются на это требование, пытаясь объединить пакет помощи с более серьезными вопросами о том, как Европа будет финансировать развитие своей обороны, сказал неназванный дипломат ЕС. Эти страны хотят, чтобы ЕС нашел какое-то финансовое решение – будь то еврооблигации или фискальная гибкость – чтобы они могли не вкладывать деньги или материальные средства.

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В Евросоюзе усиливается недовольство из-за "отсутствия справедливости и солидарности среди государств-членов, которые поддерживают Украину", отметили источники Politico.

Двое других дипломатов заявили, что колеблются не только вышеупомянутые страны. Франция и Германия затягивают принятие решения. Однако есть большой нюанс: Париж и Берлин активно участвуют в переговорах о гарантиях безопасности для Украины, в то время как южные страны-члены ЕС – менее активны.

Издание назвало потенциальное решение этой ситуации:

"Европейские правительства всегда могут прибегнуть к "ядерному варианту" – аресту российских суверенных активов, которые были обездвижены после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад".

Но правительства ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно того, докажет ли размораживание этих средств Трампу, что Брюссель все еще "в игре", или же это будет иметь обратный эффект.

Пакет помощи Украине на €20 млрд

На днях издание Bloomberg сообщило, что руководство Европейского Союза ведет переговоры о пакете дополнительной военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро.

Отмечалось, что этот пакет должен включать предоставление артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, дальнобойных ракет, беспилотников и тому подобное. Помощь также будет направлена на укрепление украинских военных бригад.

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