Жителей призывают оставаться дома и избегать мест, где много растительности.

В египетском городе Асуан от уколов ядовитых скорпионов погибли три человека и еще несколько сотен пострадали.

Об этом пишет BBC.

По словам представителя министерства здравоохранения, около 450 человек получили ранения.

Эти животные наводнили местность после сильных дождей и гроз. Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много растительности. Власти говорят, что медицинские центры уже получили дополнительные дозы противоядия.

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Противоядие используется в основном как профилактическая мера до появления симптомов.

Как сообщал УНИАН, в Оболонском районе Киева заметили водяного скорпиона. А на Буковине 65-летнюю женщину убили шершни.

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Автор: Катерина Комолова