Укус водяного скорпиона похож на пчелиный, но болевые ощущения менее интенсивны.

На озере Редькино (Министерское озеро) в Оболонском районе Киева заметили водяного скорпиона.

Об этом сообщил Евгений Руденко в Facebook на странице Животный мир Украины.

По его словам, водные скорпионы могут больно укусить человека, поэтому стоит быть осторожными.

В комментариях пользователи пишут, что укус водяного скорпиона похож на пчелиный, но болевые ощущения менее интенсивны. Место укуса может сильно покраснеть, возможна аллергическая реакция.

Водяной скорпион относится к семейству водных клопов, обитающих в пресных водоемах, где почти нет течения. Их можно заметить на поверхности воды, так как они нередко поднимаются для пополнения запасов кислорода.

Они способны часами ждать добычу, хватая цепкими лапами и убивая ее смертоносным укусом.

Пресноводные скорпионы окрашены в серовато-бурый цвет, иногда их брюшко бывает ярко-красным.

Существует более 230 видов водяных скорпионов. Их размер может достигать 4,5 сантиметра.

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Автор: Денис Прядко