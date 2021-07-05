На озере Редькино (Министерское озеро) в Оболонском районе Киева заметили водяного скорпиона.
Об этом сообщил Евгений Руденко в Facebook на странице Животный мир Украины.
По его словам, водные скорпионы могут больно укусить человека, поэтому стоит быть осторожными.
В комментариях пользователи пишут, что укус водяного скорпиона похож на пчелиный, но болевые ощущения менее интенсивны. Место укуса может сильно покраснеть, возможна аллергическая реакция.
Водяной скорпион относится к семейству водных клопов, обитающих в пресных водоемах, где почти нет течения. Их можно заметить на поверхности воды, так как они нередко поднимаются для пополнения запасов кислорода.
Они способны часами ждать добычу, хватая цепкими лапами и убивая ее смертоносным укусом.
Пресноводные скорпионы окрашены в серовато-бурый цвет, иногда их брюшко бывает ярко-красным.
Существует более 230 видов водяных скорпионов. Их размер может достигать 4,5 сантиметра.
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