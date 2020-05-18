В США из машины расстреляли поминальную процессию

Неизвестный стрелял из машины, проезжая мимо процессии.

Во время поминальной службы в американском штате Луизиана в результате стрельбы пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Стрельба произошла в городе Богалуса на поминках человека, который пропал в начале мая, его тело обнаружили через шесть дней после исчезновения, сообщает Associated Press.

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Неизвестный стрелял из машины, проезжая мимо процессию. СМИ уточняет, что подозреваемый в стрельбе пока не задержан.

По словам семьи, люди, которые пришли на поминальную службу, были друзьями покойного, около 150 человек. По словам очевидцев, все произошло настолько быстро, что раненых доставляли в несколько разных госпиталей. Правоохранители не смогли найти и опросить всех свидетелей.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кривом Роге поздно вечером мужчина выстрелил из оружия в молодую пару и скрылся.

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