В МИД Чехии заявили, что Россия выбирает путь конфронтации.

Решение России включить Чехию в список "недружественных" государств является шагом к дальнейшей эскалации отношений.

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии, передает Европейская правда.

"Мы рассматриваем эту процедуру Российской Федерации как еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно в отношении обязательства подписавших ее сторон разрешить дипломатическим представительствам функционировать должным образом, и принципу недискриминации между государствами", - говорится в заявлении.

В чешском МИДе также заявили, что решение Москвы не меняет первоначального решения Праги об ограничении численности сотрудников посольства РФ.

"В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву. Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений", - отмечается в заявлении.

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Напомним, сегодня Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов. Также это сделали и ряд других стран.

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Автор: Александр Топчий