Правительство пояснило, что эту систему будут использовать в "чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни", в том числе для экстремальных погодных явлений.

По всей территории Великобритании через две недели проведут общее тестирование службы экстренного оповещения.

Как пишет издание Sky News, в воскресенье, 23 апреля, в 15:00 на мобильных телефонах граждан страны появятся сообщения вместе со звуком и вибрацией, которые продлятся 10 секунд. Оповещение прозвучит даже если телефон человека находится в беззвучном режиме.

Людям нужно будет только нажать "ОК" или перевернуть уведомление, как любое другое и все.

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Это первое общенациональное испытание услуги после пилотных проектов в двух регионах.

Правительство объяснило, что эта система будет использоваться в "опасных для жизни чрезвычайных ситуациях", включая экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары и наводнения.

Британское правительство заявило, что этот тест важен, потому что он гарантирует, что люди смогут распознать настоящее экстренное оповещение, которое предоставит четкие инструкции о том, что делать в чрезвычайной ситуации.

Система оповещения от Израиля Украине

16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал предоставить Украине систему предупреждения об угрозах с воздуха. 27 февраля СМИ сообщили, что израильская система оповещения может заработать в Украине через четыре месяца.

А 16 марта посол Израиля в Украине Михель Бродский заявил, что украинская и израильская стороны ведут диалог об адаптации в Украине системы раннего оповещения о воздушной тревоге.

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