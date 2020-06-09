В Британии участницу конкурса красоты "Мисс Гитлер" отправили в тюрьму (фото)

Присяжным показали сообщения, в которых 23-летняя Каттер шутит о том, как она отравит газом синагогу.

Суд в Британии приговорил бывшую участницу конкурса красоты «Мисс Гитлер» Алису Каттер к 3 годам лишения свободы за принадлежность к запрещенной ультраправой организации National Action (NA).

Об этом сообщают Sky News.

При этом судьи также отправили на 5,5 лет ее парня Марка Джонса за участие в террористической организации.

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Пару осудили в марте этого года в Йоркшире вместе с другими неонацистами.

Присяжным показали сообщения, в которых 23-летняя Каттер шутит о том, как она отравит газом синагогу и будет бить по голове еврея как по футбольному мячу, выкрикивая «Тлей в аду, с*ка».

Каттер работала официанткой и принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Гитлер». При этом сама девушка отрицает, что когда-либо была членом NA, несмотря на наличие фото с митингов, на которых она держала плакаты с надписями: «Гитлер был прав».

Как сообщал УНИАН, свыше 12 тысяч нацистов проживали в Аргентине с 1930-х годов, у многих были открыты счета в швейцарском банке.

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