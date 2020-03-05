Около 12 тысяч нацистов жили в Аргентине: опубликован документ

Южноамериканские страны во главе с военными диктаторами стали надежными убежищами для нацистов во время Второй мировой войны.

Около 12 тысяч нацистов проживали в Аргентине с 1930-х годов, у многих были открыты счета в швейцарском банке.

Соответствующий документ с именами нацистов нашел недавно Центр Розенталя в Буэнос-Айресе, передает BBC.

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Специалисты уже обратились к банку с просьбой предоставить информацию об открытых счетах. Поскольку, по словам представителей Центра, на этих счетах могли храниться денежные средства, похищенные нацистами у евреев.

Нацистская Германия начала присваивать собственность евреев еще в 1930-е годы, в 1940-х значительную их часть похитила.

Южноамериканские страны во главе с военными диктаторами стали надежными убежищами для нацистов во время Второй мировой войны.

Как сообщал УНИАН, Ватикан открывает свои архивы времен Второй мировой войны. До сих пор они держались в тайне из-за подозрения, что Папа Пий XII, возглавлявший в тот период католическую церковь, закрывал глаза на ужасы Холокоста.