Глава МИД Британии отметил, что очень трудно поверить, что подобные действия могут быть предприняты по меньшей мере без согласия властей в Москве.

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, на вопрос в парламенте о возможной причастности России к инциденту, министр иностранных дел Доминик Рааб сказал: "У нас нет четких деталей относительно этого".

"Я буду на этом этапе очень осторожным в формулировках, потому что, как говорят, очень трудно поверить, что подобные действия могут быть предприняты по меньшей мере без согласия властей в Москве, но пока ничего непонятно" – отметил министр.

Рааб заявил, что его страна работает с союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции против Беларуси.

Британия также вызвала белорусского посла в Лондоне из-за ареста журналиста Романа Протасевича.

Читайте такжеГенсек ООН прокомментировал задержание Протасевича в МинскеРааб также заявил, что Британия выдаст сообщение, в котором рекомендует британским авиакомпаниям прекратить полеты над Беларусью, и что она немедленно прекратит действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании "Белавиа".

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не вспомнил, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран, а также США и Канада призвали освободить Протасевича и заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент.

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Автор: Ирина Погорелая