По мнению военного эксперта, меры на границе Беларуси и Украины с применением 7 батальйонно-тактических групп являются демонстрационными действиями для отвлечения сил обороны Украины.

Сил и средств белорусской армии пока недостаточно для проведения масштабной военной операции, Беларусь проводит на границе с Украиной демонстрационные действия.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире информационного телемарафона.

"Что касается Беларуси, Лукашенко, как верный сателлит Путина, будет делать все, чтобы понравиться главе Кремля. Те мероприятия, которые происходят сейчас в приграничье между Беларусью и Украиной с применением 7 батальонно-тактических групп, это в определенной степени демонстрационные действия для того, чтобы отвлекать силы обороны Украины от переброски на более важные участки фронта", - сказал Селезнев.

По словам эксперта, имеющихся у белорусской армии сил и средств недостаточно для проведения масштабной военной операции.

"Сможет ли Лукашенко сунуть собственную армию на территорию Волынской, Ровенской, Житомирской областей или Области – вопрос открытый. Ссылаясь на главу ГУР Кирилла Буданова – тот уверен, что в ближайшее время атаки со стороны Беларуси не будет. Того комплекта сил и средств, который имеет лукашенковская армия, недостаточно для того, чтобы проводить масштабную военную операцию", - отметил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси сохраняется.

Вас также могут заинтересовать новости: