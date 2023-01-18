Ранее поиск украинцев проходил на железной дороге, людей допрашивали в КГБ.

Чиновники в Беларуси собирают информацию об украинцах, которые работают в государственных структурах. На данный момент неизвестно, зачем эта информация.

По словам журналистов издания Reformation, Мингорисполком разослал письмо, в котором потребовал предоставить информацию о сотрудниках-украинцах.

"Прошу сегодня, до 14:00, предоставить информацию о гражданах, работающих в вашей организации как основном работнике, местом рождения которых является Украина, независимо от даты переезда в Республику Беларусь. Форма представления информации прилагается. Информацию представлять в электронном виде формате WORD, на бумажном носителе не нужно", - говорится в письме, которое получили госучреждения.

Видео дня

Отмечается, что ранее информацию о сотрудниках-украинцах собирали на железной дороге Беларуси, после чего людей допрашивали в КГБ.

Кроме того, журналисты опубликовали форму, в которую необходимо внести данные об украинцах.

Позиция Беларуси по войне в Украине - что известно

Минск поддержал кровавую войну Российской Федерации против Украины. Власти страны предоставили российской армии свою территорию для наступления и ударов по городам Украины, но беларусская армия откруто в войну не вступала еще.

По мнению представителя ГУР Министерства обороны Украины Андрея Черняка, вероятность нового вторжения российских оккупантов с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

В то же время Александр Лукашенко активно встречается с российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси неоднократно отличался бредовыми заявлениями относительно Украины и ее союзников. Так, в последний раз он признался, что помогает России, и цинично рассказал о помощи украинским беженцам.

Вас также могут заинтересовать новости: