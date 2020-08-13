В Беларуси силовики жестоко избили ставшего на колени мужчину (видео)
12:50, 13 августа 2020Мир
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На кадрах видно, как мужчина падает на колени.
В сети появилось видео из Беларуси, на котором милицейские жестоко избивают мужчину. Это произошло предположительно в Новополоцке.
Об этом сообщает белорусский портал Tut.by и публикует соответствующую видеозапись.
На кадрах видно, как мужчина падает на колени. К нему подходят несколько правоохранителей и начинают его бить руками, ногами и дубинками.
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Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).
- Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.
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