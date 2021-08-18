Одного из журналистов после обыска уже увезли на допрос.

В Беларуси силовики пришли с обысками в дома журналистов и сотрудников информационной компании "БелаПАН".

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, обыски у сотрудников информационной компании "БелаПАН" начались сегодня утром.

В частности, известно о проведении обыска у журналистов Ирины Турчиной и Захара Щербакова, а также у главного редактора "БелаПАН" Ирины Левшиной, редактора интернет-газеты "БелаПАН" Naviny.by Александра Зайцева и бухгалтера компании Екатерины Лещинской.

Обыск в доме журналиста Щербакова уже закончился, его повезли на допрос.

О причинах и обоснованиях, по которым силовики проводят обыски, на данный момент ничего неизвестно.

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9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, находящийся на этом посту с 1994 года. Согласно объявленным ЦИК результатам, за Лукашенко проголосовали свыше 80 процентов избирателей, а за Светлану Тихановскую – немногим более 12 процентов.

Это вызвало в стране массовые протесты, на фоне которых сторонники Тихановской создали Координационный совет, призывающий к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов.

Белорусские власти признали совет неконституционным. Ряд оппозиционных политиков были арестованы, либо выехали из страны.

Автор: Антонина Доломанжи