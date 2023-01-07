Власти Беларуси объясняют свое решение "развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества" и "уменьшением критической нехватки на внутреннем рынке продовольственных и других товаров".

В Беларуси практически узаконили цифровое пиратство. Там приняли закон, который допускает использование в стране фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их иностранных правообладателей.

Согласно документу, который обнародован на Национальном правовом интернет-портале РБ, в страну разрешается завозить товары без разрешения правообладателей из любых стран, а не только "недружественных".

Власти Беларуси объясняют свое решение "развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества" и "уменьшением критической нехватки на внутреннем рынке продовольственных и других товаров".

Видео дня

В статье об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и "аудиовизуальных произведениях" говорится, что если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.

Согласно новому закону, чтобы импорт таких товаров не считался преступлением, достаточно включить его в перечень "существенно важных" для внутреннего рынка. Закон самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 января.

Санкции против Беларуси

За содействие РБ в войне России против Украины против Беларуси ввели ряд санкций. Например, Министерство торговли США ввело лицензионные ограничения на поставки товаров от американских поставщиков в Россию и Беларусь.

В апреле стало известно, что американская компания Marvell прекращает сотрудничество с клиентами из России и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: