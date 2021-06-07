Пропагандисты утверждают, что показали "эмоции" задержанного журналиста.

Белорусские СМИ опубликовали новые фрагменты недавнего "интервью" оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Запись появилась в Телеграм-канале провластного информагентствал "Белта".

"Эмоции Романа Протасевича во время записи интервью Марату Маркову. Несколько фрагментов будут показаны впервые", - утверждают пропагандисты.

На записи задержанный активист рассказывает о товарищах по оппозиционному лагерю, а также со слезами во время паузы просит разрешения покурить. "Журналист" среди прочего спрашивает у него о "грантах" для оппозиции.

В конце "интервью" Протасевич интересуется, когда оно будет показано. "Посмотрим, как получится по монтажу", - отвечает ему человек, который задавал вопросы.

"Интервью" Протасевича белорусскому каналу ОНТ

Задержанный в Минске белорусский оппозиционер Протасевич в так называемом "интервью" для провластного белорусского канала, которое вышло 3 июня, "признался" в приписываемых ему преступлениях и "уважении" к Лукашенко. Кроме того, он рассказал о финансировании белорусских оппозиционеров, а также своем пребывании на Донбассе.

Отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич убежден, что сын говорит под давлением КГБ, что его шантажируют, тем более, "в соседней камере сидит его девушка".

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Автор: Юрий Годован