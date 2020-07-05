В Баку горел завод красок: гремели взрывы, есть пострадавшие (видео)

В борьбе с огнем пострадали пятеро сотрудников МЧС.

В Баку произошел масштабный пожар на лакокрасочном заводе Sobsan. Возгорание сопровождалось взрывами, в инциденте пострадали шесть человек.

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Как сообщают Vesti.az со ссылкой на местный телеканал, по предварительным данным, площадь пожара составила 2500-3000 квадратных метров. На участке возгорания преобладали такие быстровоспламеняемые товары, как краски, ацетон и т.д.

Во время пожара травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Пятеро из них – сотрудники МЧС. Некоторым из них оказана амбулаторная помощь и они вернулись на свои рабочие места

К борьбе с огнем привлекли до 300 пожарных и около 50 единиц техники.

Ранее В штате Юта (США) разбился малый пассажирский самолет, в результате чего погибли четверо человек.

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