Одного из осужденных приговорили к 15 месяцам лишения свободы.

В Австрии осудили пятеро чеченцев за преследование чеченских женщин в Вене с требованием жить по традициям Чечни и согласно исламским нормам поведения.

Читайте такжеВо Франции школьница призналась, что оболгала учителя перед его зверским убийством из-за карикатур на МухаммедаОб этом сообщает Die Presse.

По версии следствия, они образовали преступную группу, которая выполняла функции «полиции нравов».

Самому старшему из осужденных 38 лет. Его единственного признали полностью виновным и приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых – условный срок.

Остальные обвиняемые, которым от 19 до 20 лет, получили примерно такие же сроки. При этом двое из них уже отбывают наказание по другим статьям.

Преследование чеченских женщин в Вене: что еще известно

В случае, если поведение чеченских женщин или их внешний вид казались осужденным «не соответствующим» традиционным нормам, их фотографии выставляли в закрытых группах в соцсетях.

Сообщалось о нескольких фактах избиений.

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Автор: УНИАН