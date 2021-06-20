В выборах принимают учасние 25 политсил: 21 партия и 4 блока.

В Армении с 8:00 открылись избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает «Арменпресс», в выборах принимают учасние 25 политсил: 21 партия и 4 блока.

В реестр избирателей внесены более 2,5 млн человек.

Досрочные выборы в Армении стали результатом политического кризиса и протестов, который разразился в стране после обострения вооруженного конфликта в Арцахе осенью 2020 года. Боевые действия развивались для армянской стороны неудачно, а подписанное с президентами Азербайджана и России трехстороннее заявление о прекращении боевых действий значительной частью армянского общества было воспринято, как капитуляция.

Оппозиция возлагает ответственность за произошедшее на премьер-министра Никола Пашиняна.

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Война в Нагорном Карабахе 2020

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранская граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

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Автор: Дмитрий Захаров