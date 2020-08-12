В Англии погибла женщина, пытаясь спасти своих сыновей
02:30, 12 августа 2020Мир
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Ей сделали сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу. Но через несколько часов она скончалась.
Мать утонула спасая сыновей / Фото ua.depositphotos.com
В английском городке Ваксхем в графстве Норфолк, пытаясь спасти тонущих сыновей в море, умерла женщина.
Об этом сообщила региональная газета Eastern Daily Press.
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9 августа Даниэль Чилверс отдыхала на побережье с двумя сыновьями. Дети катались по волнам на надувном каноэ, но внезапно перевернулись и начали тонуть.
Один из отдыхающих поспешил к ним и благополучно спас. Мать, которая тоже бросилась спасать детей, из-за больших волн сама начала тонуть.
Спасатели с трудом подплыли к женщине и забрали ее на берег. Ей сделали сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу. Но через несколько часов она скончалась.
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