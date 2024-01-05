В американском оборонном ведомстве эту информацию отрицают.

Американское издание Newsweek заявило, что Соединенные Штаты планируют утилизировать сотни ATACMS с истекшим сроком годности вместо того, чтобы передать их Украине. В Пентагоне эту информацию отрицают.

"Да, я видел эти сообщения в прессе. Это неправда. Эти сообщения ошибочны", – сказал на брифинге представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер.

Отметим, что ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также не подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты намерены утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации.

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Утилизация ATACMS: что известно

Недавно в СМИ появилась информация о том, что США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракет к ним производства компании Lockheed Martin, у которых истек срок годности. Ряд экспертов такое решение раскритиковали, поскольку окончание срока эксплуатации не означает, что ракеты непригодны к использованию. Отмечалось, что их можно было бы применить на поле боя в Украине.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, старший советник НАТО по логистике, генерал-лейтенант Бен Ходжес также высказался за передачу просроченных ATACMS Украине. По его словам, единственное, что мешает Штатам предоставить это оружие Киеву, – "это наша политическая воля". Вопрос о сроке годности ракет он назвал "отговоркой".

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