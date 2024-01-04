На утилизацию ракет нужны деньги, проще передать их Украине и утилизировать на поле боя.

В США хранятся на складах около 1100 ракет ракет ATACMS старых типов М39 и М39А, срок годности которых уже истекает. Теоретически их должны утилизировать, но они могли бы пригодиться Украине. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Они должны постепенно утилизироваться, но на их утилизацию также нужны деньги. И проще передать эти ракеты Украине и осуществить утилизацию на поле боя, решив задачи, которые сейчас существуют. Эти ракеты можно было бы использовать в самых разных задачах. Такой аргумент уже выдвигается в информационном пространстве. Обсуждение в политической среде будет в нашу пользу", - считает Рябых.

По его словам, Украина ранее получала часть из этих ракет. Это произошло в рамках первой передачи ATACMS, они уже применялись. Как говорит Рябых, эти ракеты оснащены мощной боевой частью (почти в 900 кг) и могут наносить удары на расстоянии до 165 км.

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"Нет никаких сомнений в том, что большая часть из них подходит. Конечно, возможны разные степени износа ракет - все зависит от зарядов двигателей, и условий хранения. Американцы снимают эти ракеты в плановом порядке для того, чтобы не дойти до края, когда ракета может представлять угрозу для тех, кто их применяет", - сказал эксперт.

Он добавил, что степень пригодности каждой ракеты должны определять профильные специалисты.

США могут утилизировать старые ATACMS

Как сообщал УНИАН, США планируют утилизировать сотни ракет ATACMS производства компании Lockheed Martin. Причина - истекает срок годности. Как заявил бывший советник главнокомандующего ВСУ Дэниел Райс, эти ракеты остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и они могли бы стать полезны Украине.

По словам Райса, срок годности не является проблемой, но многое зависит от того, насколько просрочены ракеты. Если Украине не передадут эти ракеты, это произойдет не из-за срока годности, а станет политическим шагом.

Как акцентируют специалисты, имея достаточное количество М39, Украина могла бы разорвать на юге логистические цепочки обеспечения армии РФ и достать определенные цели в районе Азовского моря.

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