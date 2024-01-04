Он подчеркнул, что единственное, что мешает Штатам предоставить это оружие Киеву, – "это наша политическая воля".

В случае истечения срока годности у любого американского вооружения, вместо его утилизации, его стоит передать Украине, поскольку с высокой вероятностью это оружие может оказаться эффективным на передовой. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе, старший советник НАТО по вопросам логистики, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В комментарии "Укринформу" он подчеркнул, что единственное, что мешает Штатам предоставить это оружие Киеву, – "это наша политическая воля". Вопрос о сроке годности ракет для ATACMS он назвал "отговоркой".

"Если срок годности какого-либо оружия истекает или истекает, высока вероятность того, что большая часть этого оружия все еще может быть использована. Я говорю так: давайте отдадим его ВСУ, ведь они доказали свою чрезвычайную инновационность и сноровку в интеграции всего полученного оружия и его эффективном использовании. Давайте сделаем это вместо того, чтобы уничтожать это оружие", – добавил Ходжес.

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Он признал, что на поле боя "нет оружия или платформы, которые могли бы изменить ситуацию". По словам Ходжеса, речь идет о сочетании воздушных, наземных и морских сил.

"Но, безусловно, первыми в моем списке будут ракеты дальнего действия, не менее 300 километров. Итак, это ATACMS и Taurus", – констатировал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Это оружие поможет украинским защитниками поражать вражеские цели на оккупированных территориях, включая Крым. Тогда ни один штаб захватчиков, российская артиллерийская установка или логистика не будут в безопасности.

"Ни один российский корабль в Крыму не будет в безопасности. Ни одна российская авиабаза. Ни одна пусковая платформа для "шахедов" на оккупированной территории Украины не будет в безопасности", – сказал он.

Утилизация ракет для ATACMS в США

Издание Newsweek писало, что США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракет к ним производства компании Lockheed Martin, у которых истек срок годности. Отмечалось, что аналитики считают, что эти ракеты можно было бы передать Украине, поскольку они все еще остаются эффективным вооружением.

В Белом доме планы по уничтожению ракет не подтвердили. В то же время аналитики и политики забили тревогу. Так, экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что "беззубая и беспозвоночная политика (Запада) против России вырастила монстра".

"Сегодня (украинцы) платят кровью за задержку поставок Украине столь необходимой дальнобойной артиллерии АТАСМЅ, Taurus. Чего мы ждем? Создаем надежду на выживание агрессора?" – добавил он.

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