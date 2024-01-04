У Байдена планы уничтожить ракеты с истекшим сроком годности не подтвердили.

США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракет к ним производства компании Lockheed Martin, у которых истек срок годности, потратив на это немалые деньги налогоплательщиков.

Об этом пишет Newsweek. По словам бывшего специального советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного Дэниела Райса, эти ракеты остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и их можно было бы передать Украине. Он уверяет, что срок годности не является проблемой.

"Они работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", – подчеркнул он.

Хотя многое зависит от того, насколько просрочены эти ракеты, они все еще пригодны для применения в течение многих лет после этой даты, говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его мнению, отказ в передаче ATACMS из-за срока годности станет не решением, связанным с безопасностью, а политическим шагом.

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц, специализирующийся на вопросах обороны и военного анализа на Ближнем Востоке, подчеркнул, что ключевым моментом в этом вопросе является сохранение двигателя твердотопливной ракеты в надлежащем состоянии. И срок хранения ATACMS может быть куда больше заявленного производителем.

Есть "десятки тысяч" устаревших ракет разных типов, которыми Украина могла бы стрелять из HIMARS и которые США собираются утилизировать, говорит Дэниэл Райс. Имея достаточное количество М39 Украина могла бы разорвать логистические цепочки обеспечения российских войск на юге. Они также могут достать цели в районе Азовского моря и нанести удар по ключевым объектам на оккупированной Россией территории.

В свою очередь Бен Ходжес отметил, что достать, например, до военных объектов РФ в Севастополе с помощью кассетного варианта этой ракеты, не получится. По его словам, Украине необходимо большее количество ATACMS, и нет никакой причины их не передавать.

Реакция Белого дома

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты намерены утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации, вместо того чтобы рассмотреть пути их передачи Украине.

"Я не могу подтвердить эти сообщения", – сказал он.

Что о материале Newsweek говорят эксперты

Политический аналитик общественной организации "Вместе для Украины" и сотрудник Атлантического совета Даг Кляйн подчеркнул, что сообщение о том, что ATACMS собираются выбросить на металлолом вместо передачи Украине, вызывает "серьезную обеспокоенность".

В соцсети Х он обратился в различные комитеты в Конгрессе США, осуществляющие надзор за деятельностью администрации, чтобы этого не допустили. Он призвал отправить ATACMS Украине сейчас, подчеркнув, что "у Белого дома закончились оправдания".

На это отреагировал и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Беззубая и бесхребетная политика (Запада) против России вырастила монстра. Сегодня (украинцы) платят кровью за задержку поставок Украине такой необходимой дальнобойной артиллерии АTACMS, Taurus. Чего мы ждем? Создаем надежду на выживание агрессора?" – высказался политик.

Заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Шелби Мегид в соцсети Х обратилась напрямую к Байдену. Она заявила, что уничтожение ATACMS "совершенно опасно и безумно, если это действительно произойдет".

"Ну же, президент. Украинские дети умирают в своих домах, другие дрожат в бомбоубежищах и на станциях метро, а украинское руководство и правозащитники умоляют дать больше оружия и ATACMS, чтобы защитить свои общины от атак", – добавила она.

Оружие для Украины: это стоит знать

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, Вашингтон не сможет поставлять помощь Киеву. Он отметил, что администрация США будет делать все возможное, чтобы украинцы получали необходимое вооружение.

Тем временем в ВСУ уже показали работу чешских САУ Dana-M2, которые доставили вместе с боеприпасами. По данным СМИ, Украина получила 26 единиц модернизированных колесных артиллерийских систем Dana-M2. Дальность их стрельбы достигает 25,5 км.

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