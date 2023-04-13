В настоящее время разрабатывается версия для судебного преследования.

Федеральное бюро расследований США расследует утечку секретных документов Пентагона. Ведомство приближается к установлению виновных в инциденте.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, ФБР сузило круг подозреваемых.

По данным издания, работники спецслужбы смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми. Сейчас правоохранители работают над созданием версии для судебного преследования

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"В ФБР считают, что они близки к установлению личности человека, стоящего за утечкой", - рассказали источники.

По словам одного из собеседников, в ФБР ожидают, что расследование утечки будет продвигаться гораздо быстрее, чем оценка ущерба. Последним сейчас занимается Пентагон.

Утечка документов Пентагона

О "сливе" документов Пентагона о войне в Украине стало известно 7 апреля. В связи с инцидентом в Пентагоне резко сократили количество людей с доступом к секретной информации.

В расследовании The Washington Post предполагается, что утечку мог организовать молодой служащий одной из военных баз США. Президент США Джо Байден обеспокоен фактом утечки документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что утечка секретных документов из США представляет собой смесь правдивой и ложной информации.

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