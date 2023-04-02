Кремлевский диктатор отправил письмо в честь "Дня единения народов России и Беларуси".

Кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил беларуского лидера Александра Лукашенко с "Днем единения народов России и Беларуси". Он отправил телеграмму с приободряющим текстом.

Как сообщили росСМИ, в тексте письма сказано: "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзных связей в полной мере отвечает интересам наших братских народов".

Путин также пожелал Лукашенко "крепкого здоровья и успехов", а народу Беларуси — "счастья и процветания". Сообщается, что диктаторы встретятся на следующей неделе.

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В конце марта Путин заявил о размещении на территории РБ одного ОТРК "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия. Для его хранения должны до 1 июля построить специальный комплекс.

Лукашенко 31 марта сообщил, что Россия может направить в Беларусь и стратегическое ядерное оружие, если понадобится. По словам узурпатора, эти действия направлены на защиту государств.

Беларусский диктатор также признался в масштабных ротациях войск РФ на территории РБ. По словам Лукашенко, они проводятся еще с осени 2022 года, а рашистов обучают 500 офицеров армии Беларуси.

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