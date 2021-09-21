Ими стали сестры-близнецы из Японии.

Сестры из Японии, прожившие более 107 лет и 300 дней, стали самыми пожилыми ныне живущими близнецами в мире и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Умено Сумияма и Коуме Кодама родились в 1913 году на острове Седо в перфектуре Кагава. У Умено четверо детей, у Коуме - трое. По словам родных, обе сестры относятся к своему долголетию с юмором.

Сейчас Умено и Коуме живут в домах престарелых в разных частях страны, сертификаты им отправили по почте - из-за опасений в связи с пандемией коронавируса.

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Новый рекорд был приурочен ко Дню почитания старших - национальному японскому празднику, который отмечается ежегодно.

Умено Сумияма и Коуме Кодама побили предыдущий рекорд, поставленный в 2000 году японскими сестрами-близнецами Кин и Джин (им было 107 лет и 175 дней). Кин умерла в январе 2000 года, а Джин умерла год спустя в возрасте 108 лет. В последние годы жизни у себя в Нагое сестры стали знаменитостями, передает Би-би-си.

В Японии самая высокая в мире продолжительность жизни, здесь также больше всего долгожителей.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой пожилой ныне живущей женщине на планете 118 лет - этот титул принадлежит японке Кане Танака с острова Фукока. Самый пожилой мужчина - рожденный в 1908 году пуэрториканец Эмилио Флорес Маркез, ему 112 лет.

Титул самого пожилого из когда-либо живших людей планеты принадлежит француженке Жанне Кальман (122 года и 164 дня). Среди мужчин этот рекорд поставил японец Титэцу Ватанабэ, который прожил 116 лет и 54 дня.

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Автор: Ирина Погорелая