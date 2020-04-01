Книга рекордов Гиннеса назвала самого старого мужчину на Земле (фото)

Бобу Вейтону 112 лет и два дня.

По версии Книги рекордов Гиннесса самым старым мужчиной в мире признан 112-летний житель графства Гэмпшир в Великобритании Боб Вейтон.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте такжеКнига рекордов Гиннеса назвала старейшего мужчину на планете (видео)Бобу Вейтону 112 лет и два дня. Предыдущему рекордсмену, фермеру из Японии, который умер 23 февраля 2020 года, было 112 лет и 355 дней.

Вейтон живет в доме престарелых и сейчас находится в самоизоляции из-за коронавируса, поэтому вручить сертификат от Книги рекордов Гиннесса ему лично не удалось. Документ отдали сотрудникам дома престарелых, а те передали его постояльцу.

Получив сертификат, Вейтон сказал: «Не могу сказать, что мне приятно слышать о смерти прошлого рекордсмена, но я очень рад, что так долго живу и сумел завести столько друзей».

Отмечается, что Боб Вейтон пережил пандемию испанского гриппа (в 1919 – 1920 годах) – одну из самых массовых пандемий гриппа за всю историю человечества (во всем мире испанкой было заражено 550 миллионов человек, число умерших, по разным оценкам, составило от 17 до 100 миллионов). При этом Вейтон отмечает, что впервые в жизни попал в самоизоляцию.

«Я немного расстроен, но я опять попал в ситуацию, когда нужно просто принять то, что происходит», – отметил Вейтон.

Боб Вейтон родился в британском городе Халл. У него в семье есть еще трое братьев и трое сестер. У самого Боба трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Он и его жена Агнес путешествовали и работали по всему миру, пока не обосновались в Великобритании, где Вейтон работал преподавателем морского машиностроения в Городском университете в Лондоне до выхода на пенсию в возрасте 65 лет в 1973 году.

Ранее УНИАН писал, что в Японии умер старейший мужчина на Земле – 112-летний Титецу Ватанабэ.