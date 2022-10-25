Эштон Картер скончался в понедельник вечером после сердечного приступа.

В США в возрасте 68 лет скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер, который работал в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Отмечается, что Эштон Картер скончался в понедельник вечером после внезапного сердечного приступа.

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Экс-глава Пентагона Эштон Картер: чем он известен

Эштон Картер возглавлял Минобороны США с 17 февраля 2015 по 20 января 2017 года – во время президентства Барака Обамы.

Обама представил кандидатуру Картера на пост Министра обороны США в декабре 2014 года. Сенат США утвердил его кандидатуру первого февраля 2015 года.

Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить и поразить военную группировку Исламского государства в Сирии и Ираке.

Экс-глава Пентагона Эштон Картер: позиция по Украине и России

Как кандидат на должность министра обороны США Эштон Картер заявлял, что западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе и Украину, как зону своих собственных интересов.

А уже будучи министром обороны США, он отмечал, что Украине необходимо предоставить оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.

Эштон Картер называл Россию глобальной угрозой для Штатов.