В США в возрасте 68 лет скончался бывший глава Пентагона Эштон Картер, который работал в администрации 44-го президента США Барака Обамы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.
Отмечается, что Эштон Картер скончался в понедельник вечером после внезапного сердечного приступа.
Экс-глава Пентагона Эштон Картер: чем он известен
Эштон Картер возглавлял Минобороны США с 17 февраля 2015 по 20 января 2017 года – во время президентства Барака Обамы.
Обама представил кандидатуру Картера на пост Министра обороны США в декабре 2014 года. Сенат США утвердил его кандидатуру первого февраля 2015 года.
Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить и поразить военную группировку Исламского государства в Сирии и Ираке.
Экс-глава Пентагона Эштон Картер: позиция по Украине и России
Как кандидат на должность министра обороны США Эштон Картер заявлял, что западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе и Украину, как зону своих собственных интересов.
А уже будучи министром обороны США, он отмечал, что Украине необходимо предоставить оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.
Эштон Картер называл Россию глобальной угрозой для Штатов.