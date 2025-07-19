Это решение может стоить России регионального влияния, прибыльных энергетических рынков и ее места в мире, считают аналитики.

Российский лидер Владимир Путин не планирует идти на компромисс в войне в Украине, и это разрушает надежды на мирное соглашение, которое положило бы конец войне или восстановило отношения Москвы с Западом, пишет The Washington Post.

"Аналитики считают отказ от компромисса стратегической ошибкой, которая обойдется России в колоссальную цену с точки зрения международного влияния, рынков для экспорта энергоресурсов и глобальных союзников", - отмечает издание.

Как отмечает эксперт по России Майкл Киммадж, намерение Путина не допускать Украину в НАТО и требование признать за Россией захваченные территории — свидетельствует о том, что его решимость продолжать борьбу не основана на защите рациональных интересов безопасности России, а скорее является "эмоциональной фиксацией".

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Он добавил, что, хотя Путин частично движим опасениями по поводу расширения НАТО к границам России, есть также ощущение, что он "мстит" Украине за то, что она не является послушным союзным государством, как Беларусь.

"Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, по которым я думаю, что Путин просто не может отстраниться от этой войны", - говорит Киммадж.

Между тем, отношения России с важными соседями, включая Казахстан, Армению и Азербайджан, ухудшились. Также до войны Путин гордился своей способностью вести переговоры со всеми игроками на Ближнем Востоке, но с тех пор он потерял влияние и союзников.

Война также привела к тому, что экономика России стала сильно зависимой от Китая. В 2021 году, до войны, Россия экспортировала 49% своей нефти и 74% газа в Европу, но с началом войны она резко сократила импорт, и теперь Россия продает большую часть своей энергии по сниженным ценам Китаю и Индии.

"Суженные торговые возможности России, экономика, в значительной степени ориентированная на военное производство, и будущее бремя военных пенсий — всё это угрожает долгосрочному процветанию".

Сначала Украина, теперь Запад

Неспособность Путина воспользоваться уступками Трампа создаёт условия для войны без конца и укрепляет давнее мнение его окружения о том, что США всегда будут противником Росси, пишет WP.

"С более жёстким тоном Трампа в отношении Путина российские аналитики вновь изображают эту войну как центральный элемент мессианской борьбы России против Соединённых Штатов и Запада", - отмечается в статье.

В то же время, как отмечает историк Стивен Коткин, исторически Россия всегда достигала наибольшего процветания, когда имела глубокие экономические связи с западными соседями.

"До попытки завоевать её всю Россия имела гораздо большее влияние на Украину, чем сегодня. Во многом из-за применения силы позиции России в Евразии, в том числе и в регионах, где она когда-то господствовала, ослабевают", - пишет он.

Военные планы Путина

Как пишет Foreign Affairs, несмотря на выстановленный Дональдом Трампом ультиматум, Владимир Путин не намерен отказываться от своих целей в Украине и прекращать войну. В худшем для себя случае Путин начнет принудительную мобилизацию в РФ, но продолжит воевать.

Также BILD писал, что у США и их европейских союзников есть всего полтора года на подготовку к полномасштабному военному конфликту с Китаем и Россией. Две диктатуры, вероятно, нанесут скоординированный удар в 2027 году.

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