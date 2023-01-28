В Одесском национальном академическом театре оперы и балета в течение полугода пытаются бороться с этой фейковой труппой.

В Европе, в частности, Франции, гастролирует балетная труппа, выдающая себя за артистов Одесского национального академического театра оперы и балета.

На афишах труппы – слова "Украинский национальный балет Одессы", в репертуаре – "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Одесский "Оперный" обвиняет труппу в незаконном использовании названия, фото и видеоматериалов, а Минкульт осуждает за презентацию Украины через российский балет, говорится в сюжете ТСН.

Как выяснилось, балетная труппа действительно из Одессы. В нее, если верить организаторам, входят только украинцы и несколько чехов. Ранее организация, которая гастролирует как "национальный балет", называлась ООО "Театр российского классического балета", после 2017-го – "Театр классического и современного балета". Вот только репертуар труппы так и остался российским.

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В Одесском национальном академическом театре оперы и балета подчеркивают, что кража названия чревата для них репутационными потерями. Говорят также, что в течение полугода пытаются бороться с этой труппой, обращаясь к французским и ирландским промоутерам, однако в ответ слышат только угрозы.

"Как можно себя назвать Национальный балет Одессы, это нужно заслужить многолетним трудом, чтобы Министерство предоставило этот статус национальный. И закончилась наша переписка официальная угрозами с их стороны. Мол, почему вы обращаетесь к организаторам концертов, я там обращусь к своим представителям в Одессе, чтобы разобрались с вами. Для украинского балета такие кражи названия – это немалые репутационные потери на будущее. Потому что приедут сейчас, там труппа небольшая, какие-то небольшие декорации нарисованы, а выдают себя за Национальный театр. И в следующий раз уже будет восприятие Украины и Национального искусства балетного... Ну какой это уровень, ну с чем его можно сравнивать, понимаете", – рассказывает дирижер Национального театра оперы и балета Игорь Чернецкий.

Фейковая труппа тем временем оправдывается, что использует фото и видео из одесского "Оперного" якобы только в этом сезоне – для большего коммерческого успеха.

"Импресарио решил, что под этим брендом под этим названием будет очень хорошо продаваться продукция", – говорит арт-директор труппы Александра Федорина.

Украинский балет во время полномасштабной войны

В Европе сумасшедший спрос на украинский балет. Украинские артисты (и те, кто себя за них выдает) обеспечивают аншлаг. Тем временем множество украинских артистов давно променяли пуанты на берцы и защищаются нашу страну от российского оккупанта.

В ноябре погиб в тяжелых боях под Бахмутом 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хупьянец. Парень родом из Донецка посвятил всю жизнь оперетте – тут была его первая трудовая книжка и сюда же он вернулся после того, как прошел срочную службу в армии. С началом полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт.

В сентябре в бою под Майорском Донецкой области погиб заслуженный артист Украины, солист Национального академического театра оперы и балета Александр Шаповал.

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