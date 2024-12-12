Пилотный проект будет реализован совместно с Германией.

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

"Вы слышали что недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение украинцев домой. И Чернышов - премьер-министр, министр (глава новосозданного министерства единства) был здесь сегодня. Я хотел бы сообщить, что вместе с ним мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины. Поэтому будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства", - сказал Камышин.

Он отметил, что начнется этот проект с Германией в начале следующего года.

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"Таким образом новый министр начнет возвращение украинцев, в том числе и в оборонную промышленность", - сказал Камышин.

Что известно об инициативе по возвращению украинцев из-за границы

Разговоры о создании министерства единства начались летом 2024 года, а в августе на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины Президент Владимир Зеленский сказал о начатой подготовке к запуску "новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства".

Позже, представляя План устойчивости Украины, Зеленский информировал, что один из пунктов включает создание Министерства объединения украинцев, которое целенаправленно будет заниматься делами глобального украинского сообщества.

3 декабря Верховная Рада Украины назначила Алексея Чернышева вице-премьером Украины, министром национального единства Украины.

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