Президент ФРГ заявил, что из-за войны надо найти "особое решение" для Украины.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время рабочего визита в Германию встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины. Тот ответил насчет европейских перспектив страны.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Господин президент, все изменения в этом мире делают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить у вас: назовите мне еще одну страну кандидата в ЕС, поддержка к членству которой в этой стране достигает 91%? И этих 91% не потому, что у нас война, а потому что мы ложим свои жизни за ценности и принципы ЕС", - заявил Стефанчук.

При этом председатель парламента отметил, что не просит какого-то привилегированного статуса для Украины, а хочет юридического признания относительно заслуг украинского народа на пути к евроинтеграции.

"Мы четко понимаем, что статус кандидата - это не статус члена. Мы готовы после получения этого статуса упорно работать, фанатично работать над усовершенствованием нашей страны, над приведением ее в соответствие Копенгагенским критериям. Сделать все для того, чтобы Украина не была бедным родственником, а была полноценным членом ЕС", - подчеркнул Стефанчук.

В свою очередь, Штайнмайер отметил, что Украине не надо быть пессимистом относительно европейской перспективы.

"Вы знаете, что наша министр иностранных дел и федеральный канцлер заявили, что они будут идти во главе этого поезда, который должен привезти Украину в ЕС", — сказал Штайнмайер.

В то же время, президент подчеркнул, что для него и федерального правительства очевидно, что Украина находится в особой ситуации.

"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация совершенно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", - подчеркнул он.

Также Штайнмайер выразил восхищение мужеством украинцев в борьбе за свою Родину и пообещал оправдать их ожидания относительно оружия, финансирования и другой помощи, которая будет нужна.

Напомним, в Германии начали раздаваться заявления об ответственности бывшего руководства за позицию в отношении РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: