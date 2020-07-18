Четверо украинцев были захвачены пиратами у берегов Нигерии - МИД

Сейчас выясняются все обстоятельства нападения и устанавливаются лица похищенных украинцев.

У побережья Нигерии пираты похитили с судна Curacao Trader 13 моряков, среди которых четверо украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

"Судно находилось в 200 милях к юго-западу от побережья Нигерии. Сегодня произошло нападение на него. На судне находились 19 членов экипажа, из них 13 членов экипажа похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности", - сказал Коваленко.

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По его словам, из 13 похищенных членов экипажа - четверо граждан Украины, а остальные предположительно граждане РФ.

Посольства Украины в Великобритании, в Нигерии и в Греции установило связь с судовладельцем и оператором судна и выясняет все обстоятельства дела и устанавливает личности похищенных украинцев.

Также сейчас ожидается решение о создании судовладельцем оперативного штаба по освобождению моряков.

"Пираты еще не выходили на связь", - добавил Коваленко.

При этом, по его словам, пока информация о гражданстве забаррикадировавшихся на судне моряков не разглашается.

Ранее УНИАН сообщал о возможном наличии украинцев среди членов экипажа, захваченных пиратами у берегов Нигерии.

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