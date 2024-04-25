Защита Коломойского надеется на справедливое и оперативное рассмотрение дела Европейским судом.

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение жалобы бизнесмена о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

"Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела по нашей жалобе. ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры пресечения, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", - сообщил адвокат.

Александр Лысак также выразил обеспокоенность относительно продолжения неоправданного преследования и нарушения прав Игоря Коломойского и отметил, что сторона защиты в дальнейшем будет обжаловать эти действия в ЕСПЧ.

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"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация по соблюдению прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в течение последних месяцев абсолютно не эволюционирует. Вместе с тем, человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по фактически необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях. В связи с этим, мы вынуждены продолжать обжаловать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ. Этот шаг является необходимым для защиты прав и законных интересов Игоря Коломойского, поскольку в нашем случае ни одно национальное средство защиты не является эффективным" - заявил адвокат Лысак.

Защита Игоря Коломойского надеется на справедливое и оперативное рассмотрение дела Европейским судом, а также ожидает решения, которое будет соответствовать международным стандартам прав человека

Дело Коломойского - последние новости:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты пояснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и проводивший осмотр врач.

Но судья снова принял сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил частично ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативой определения залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.