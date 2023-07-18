Это была единственная межгосударственная жалоба против Украины.

Европейский суд по правам человека 18 июля полностью отклонил все исковые требования России к Украине по делу 2021 года, инициатором которого была Москва.

Как сообщили в Министерстве юстиции, это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека. Эта жалоба - единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.

В частности, РФ вменяла Украине якобы административные практики "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ обязать Украину возобновить подачу воды в Крым. Но суд сразу отказал в этом.

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Также, как отмечают в Минюсте, при подаче иска Россией, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно предоставлял указания подать все документы на официальных языках его работы, английском или французском, однако Россия постоянно оттягивала предоставление надлежащим образом подготовленных документов.

А с марта 2022 года, когда Совет Европы исключил РФ из своего состава из-за полномасштабного вторжения в Украину, они вообще перестали коммуницировать с любыми органами этой организации. Однако ЕСПЧ продолжил рассмотрение дел в отношении России, которые были в его производстве, никоим образом не ограничивая ее права, отмечают в Министерстве.

"После тщательного исследования судом представленных государством-истцом материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел", - отмечают в Минюсте.

Иск России к Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2021 года РФ подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, среди которых "ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

Как заявляли тогда в украинском МИД, Россия подала иск в ЕСПЧ исключительно в пропагандистских целях.

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