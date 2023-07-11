Владимир Зеленский хочет четкого приглашения в НАТО после окончания войны России с Украиной и гарантий безопасности.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе будет одной из основных тем саммита в Вильнюсе. Приглашение в НАТО Украина вряд ли получит.

Издание Sky News пишет, что даже после прекращения боевых действий скорейшее вступление Украины в трансатлантический клуб маловероятно, несмотря на сильное желание Вильнюса и других столиц прибалтийских государств. Тем не менее, вопрос о том, насколько близко удерживать Украину, будет доминировать на двухдневной встрече лидеров НАТО, включая президента США Джо Байдена, британского премьера Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона.

Высокопоставленный американский дипломат сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, который также примет участие, испытает "облегчение", когда услышит, что союзники могут предложить по поводу членства.

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"Я думаю, он испытает облегчение, увидев единство, которое альянс демонстрирует в данный момент, и полный пакет конкретных результатов, которые альянс готов предложить", — сказала в интервью Джулианна Смит, посол США в НАТО.

В свою очередь украинский военный источник сказал, что уже есть чувство "большого разочарования".

"Мы понимаем, что мало что можем изменить, но чувствуем себя преданными как нация", — сказал источник. "НАТО было создано для сдерживания России. Теперь Украина при поддержке НАТО сдерживает и ослабляет Россию. Украина сейчас сама выполняет статью 5, чтобы защитить Польшу и страны Балтии".

Источник имел в виду основополагающий принцип статьи 5 альянса, согласно которому нападение на одно государство-член считается нападением на всех и требует коллективного ответа. Любая страна, которая не является членом, не имеет такой защиты.

Ожидается, что в отношении Украины будут приняты две отдельные инициативы. В частности, в заключительном коммюнике союзники зафиксируют обязательство относительно пути к членству в НАТО, который идет дальше, чем общее обещание, данное в 2008 году, о том, что дверь для вступления в Альянс открыта.

Ожидается, что в рамках этого союзники откажутся от требования, чтобы Украина завершила План действий по членству, который включает длительные политические и военные реформы. Они также созовут первое заседание Совета Украина-НАТО - механизма, призванного позволить Киеву вести дела с союзниками на условиях равноправия.

Все это не является четким приглашением присоединиться к клубу, к которому стремилась Украина. Но НАТО — это альянс, который работает на основе консенсуса, поэтому может двигаться только в темпе самых сопротивляющихся, что продемонстрировало поведение Турции в связи с исторической заявкой Швеции на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял свое вето на членство Швеции только накануне саммита несмотря на то, что подавляющее большинство союзников поддержало предложение Стокгольма. Анкаре еще предстоит установить точную дату, когда турецкий парламент ратифицирует соглашение о присоединении.

Венгрия также еще не подписала документы о присоединении Швеции. Это означает, что Стокгольм по-прежнему не входит в клуб, а членство Швеции вызывает гораздо меньше споров, чем приглашение страны, вовлеченной в войну на выживание с Россией, вступить в НАТО.

Шведский опыт является четким сигналом того, что членство Украины, хотя в принципе и одобренное всеми союзниками, вряд ли произойдет быстро. Поэтому так важен второй шаг, который может продемонстрируют в Вильнюсе.

Отдельные государства-члены во главе с США, Великобританией, Францией и Германией, а не НАТО как коллектив, завершают работу над рамочным соглашением, в котором будет изложен ряд долгосрочных гарантий безопасности, которые они предоставят Украине, за исключением скорейшего вступления в НАТО.

Эти гарантии, такие как неизменное обязательство предоставить оружие, разведданные и другую помощь в области безопасности, обеспечат долгосрочную поддержку Украины в ее войне и элемент сдерживания будущих нападений после прекращения боевых действий. Это своего рода буфер, пока Киев идет по пути к полноправному членству в НАТО.

Неясно, смогут ли союзники, участвующие в "израильском варианте", который является отдельным, но дополняющим обсуждения в НАТО, прийти к соглашению до завершения саммита, но Вильнюс обеспечит своевременный фон, чтобы компенсировать разочарование Украины из-за устремлений в Альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

11 июля в Вильнюсе стартует саммит НАТО, но лидеры стран-членов Альянса еще не решили судьбу Украины.

Киев ожидает четкий сигнал на готовность НАТО принять Украину. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран, которые поддерживают стремления Киева.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает говорить намеками относительно членства Украины в Альянсе. Он сказал, что "уверен", что НАТО примет решительные решения по Украине.

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