Грузинский народ вместе с фондами и бизнесом передали продукты и вещи первой необходимости.

На этой неделе в Украину прибыли 200 тонн гуманитарной помощи от Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".

"На этой неделе в Украину прибыли грузовики, которые доставили гуманитарную помощь от Грузии. В целом грузины передали Украине рекордное количество гуманитарной помощи - 200 тонн груза. Это продукты, вещи первой необходимости, собранные грузинскими фондами, бизнесом и грузинским народом. Груз в Украину доставила за свой счет Почта Грузии во Львов, Черновцы и Чоп, далее уже "Укрпошта" перегрузит благотворительную помощь и доставит ее по Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузины передали украинцам, которые пострадали в результате нападения России, продукты питания (крупы, макароны, муку, растительное масло, печенье, воду, чай, кофе, консервы), детское питание, средства гигиены, спальные мешки. Большая часть груза - безадресная помощь, а вторая часть гуманитарной помощи - помощь города Кутаиси городу Харьков.

"Все товары будут направлены в наиболее пострадавшие районы Украины, в которых сейчас есть возможность доставить помощь", - добавили в пресс-службе.

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