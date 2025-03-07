Maxar Technologies является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для Украины.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies перекрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Об этом сообщил Милитарный со ссылкой на осведомленные источники. Официальное объяснение, которое получили пользователи от администрации Maxar "по административному запросу". Но на самом деле отключение стало следствием запрета властей США на предоставление Украине разведывательных данных. То есть Трамп запретил предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные Украине.

Издание указало, что Maxar Technologies является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для Украины о передвижении российских войск, а также последствия ударов по важным объектам, как на временно оккупированных территориях, так и в самой РФ.

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Остановка предоставления разведданных

5 марта США остановили обмен разведданными с Украиной. Эти данные использовались для ударов по стратегическим объектам на территории России, а также для нацеливания высокоточного американского оружия для ударов вблизи линии фронта.

На следующий день министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что Франция может передавать Украине свои разведывательные данные вместо американцев.

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