Украина предлагает НАТО разработать совместную стратегию сдерживания России в Черноморском регионе - Пристайко

По словам Пристайко, Украине и Альянсу следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах.

Украина предлагает НАТО разработать совместную стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сказал руководителям дипломатических представительств стран-членов НАТО в Украине по видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Читайте также: В НАТО рассказали о важности ядерного оружия для альянса

По словам Пристайко, Украине и Альянсу следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Кроме того, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море.

«Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также НАТО и других союзников. Внедряя «Черноморский пакет», предложенный Альянсом, мы бы хотели сделать фокус на усилении наших Военно-морских сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров о ситуации в регионе», - заявил Пристайко.