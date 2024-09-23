Встреча является частью усилий Киева по продвижению среди союзников Плана победы Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский начал важный визит в США, где представит союзникам свой план победы. Одновременно важная адвокационная работа в пользу Украины продолжается в Великобритании.

Как сообщила в своем Фейсбук народный депутат, председатель Подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная, она приняла участие в конференции правящей в Великобритании Лейбористской партии и провела важную встречу главой МИД страны.

"Вместе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко имели чрезвычайно важную встречу с давним другом Украины Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Дэвидом Лемми. Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, последние атаки по нашим городам и планы Украины относительно победы с поддержкой наших партнеров", - сообщила Забуранная.

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По словам народной избранницы, во время встречи с главой британской дипломатии украинские депутаты отметили основные приоритеты сегодняшнего дня:

важность поддержки украинского Плана победы, в частности со стороны Лондона;

содействие в приглашении Украины в НАТО;

снятие ограничений на применение дальнобойного оружия, из-за которых Украина не может в полной мере защищать себя;

конфискация замороженных российских активов и их направление на текущие нужды Украины.

"Великобритания была и остается большим другом и партнером Украины. Мы искренне благодарны за поддержку и верим, что вместе быстро сможем победить врага!" - отметила Забуранная.

Украина представляет союзникам план победы

Как писал УНИАН, накануне президент Зеленский пообещал, что План победы Украины вскоре будет лежать на столе у всех партнеров Украины. Презентация этого плана является одной из основных задач поездки президента в США.

Поскольку действующий президент Америки Джо Байден до сих пор отказывается отменить запрет на глубокие удары по РФ западными ракетами, именно Великобритания пытается помочь Украине в преодолении этого препятствия. Ведь из-за позиции Вашингтона Украина не может использовать для ударов по РФ даже британские крылатые ракеты Storm Shadow, поскольку они используют американские технологии наведения.

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