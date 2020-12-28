Суд вынес приговор за один день.

В Шанхае 28 декабря суд приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнюю гражданскую журналистку и бывшего юриста Чжан Чжань, которая освещала события в китайском городе Ухань в начале пандемии COVID-19.

Читайте такжеКитай выразил протест после обвинений США в распространении коронавирусаОб этом сообщает Reuters.

Отмечается, что суд вынес приговор за один день. Адвокаты намерены его обжаловать.

Подробности решения

Журналистку обвинили в распространении ложной информации в ноябре.

Гособвинение просило для нее пять лет лишения свободы.

В итоге, как отметил адвокат, Чжан Чжань признали виновной в том, что она «сеяла раздоры и провоцировала проблемы».

The Guardian пишет, что такие обвинения часто используют против диссидентов, активистов и журналистов, чтобы подавить инакомыслие.

Репортажи Чжан Чжань из Уханя: что еще известно

Чжан Чжань приехала из Шанхая в Ухань 1 февраля 2020 года, спустя примерно неделю после того, как город закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

По версии властей, журналистка передавала из Ухани ложную информацию, используя в том числе мессенджер WeChat, Twitter и YouTube, а также общалась с зарубежными изданиями, вроде Free Radio Asia и Epoch Times, и «злонамеренно спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани».

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Автор: УНИАН